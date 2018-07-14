زي النهاردة بتاريخ 14-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 14-7-2018





أحـــــــــداث





1789 - سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم احداث الثورة الفرنسية.





1937 - التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.





1958 - انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي، ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته.





1963 - القوات الإسرائيلية تشن هجومًا على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقًا من الأراضي الأردنية.





1978 - محكمة سوفيتية تصدر حكمًا بإدانه المنشق ناتان شارنسكي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الولايات المتحدة.





2002 - نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء إستعراض 14 يوليو العسكري.





2007 - محادثات بين الأفرقاء اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من ممثلين المجتمع المدني تعقد في «سان كلو» بفرنسا وذلك لحل الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية ممثلة بوزير الخارجية برنار كوشنار، واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدي إلى نتيجة ملموسة.





2008 - المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وذلك لارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور.





2011 - بدء احتجاجات الإسكان في إسرائيل والتي تطورت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها.





2015 - التوصل إلى اتفاق شامل وتاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 وإيران.





2016 - وقوع حادث دهس متعمد بشاحنة بمدينة نيس الفرنسية يسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 202 آخرين.





2017 - الشُرطة الإسرائيليَّة تُغلق المسجد الأقصى أمام المُصلين يوم الجُمُعة، لِتكون هذه أوَّل مرَّة مُنذُ سنة 1969 عقب مُحاولة مايكل دينس روهن إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحًا في بيت المقدس أدَّت إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشُرطة الإسرائيليَّة.





مــــــواليــــــــد





1454 - أنجلو بوليزيانو، شاعر وكاتب مسرحي إيطالي.





1602 - جول مازاران، كاردينال ورجل دولة فرنسي.





1862 - غوستاف كليمت، رسام نمساوي.





1868 - جيرترود بيل، باحثة ومستكشفة بريطانية.





1874 - الخديوي عباس حلمي الثاني، خديوي مصر.





1910 - ويليام هانا، منتج ورسام رسوم متحركة أمريكي.





1913 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.





1918 - زكي ناصيف، ملحن ومغني لبناني.





1918 - إنغمار برغمان، مخرج سويدي.





1921 - جوفري ولكنسون، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.





1935 - ميلان دولينسكي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





1935 - أي إيتشي نيجيشي، عالم كيمياء عضوية ياباني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.





1937 - يوشيرو موري، رئيس وزراء اليابان.





1942 - خابيير سولانا، سياسي إسباني.





1945 - سميرة محسن، ممثلة مصرية.





1945 - محمد سعيد، رجل دين جزائري.





1955 - ساندور بوهل، حكم كرة قدم هنغاري.





1960 - جين لنتش، ممثل أمريكي.





1966 - ماثيو فوكس، ممثل أمريكي.





1971 - هاوارد ويب، حكم كرة قدم إنجليزي.





1977 - الأميرة فيكتوريا، ولية العهد في السويد.





1981 - خالد عزيز، لاعب كرة قدم سعودي.





1984 - نيلمار، لاعب كرة قدم برازيلي.





1987 - آدم جونسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1988 - جايمس فاغان، لاعب كرة قدم إنجليزي.





وفيــــــــات





1223 - الملك فيليب الثاني، ملك فرنسا.





1742 - ريتشارد بنتلي، ثيولوجي إنجليزي.





1827 - أوغستان-جان فرينل، عالم فيزياء فرنسي.





1881 - هنري مكارتي، أمريكي خارج عن القانون.





1944 - أسمهان، مغنية سورية.





1954 - خاسينتو بينابنتي، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.





1958 - الملك فيصل الثاني، ملك العراق.





2007 - إبراهيم الأسود بنحمادي، قصاص ومثقف تونسي معاصر.





2012 - محمد البساطي، أديب مصري.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبــــــات





اليوم الوطني في فرنسا، والاحتفال بسقوط سجن الباستيل رمز الظلم أثناء العهد الملكي والقيام بإستعراض 14 يوليو العسكري.





عيد الجمهورية في العراق.