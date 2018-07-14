بورصة أمريكا تغلق مرتفعة.. و"إس آند بي 500" عند أعلى مستوى خلال 5 أشهر

ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز500 إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق في أكثر من خمسة أشهر بدعم من مكاسب للشركات الصناعية وقطاعات أخرى غطت على هبوط في القطاع المالي بعد أن أعلنت ثلاثة بنوك كبرى في وول ستريت نتائج جاءت مخيبة لآمال معظم المستثمرين.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 94.52 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 25019.41 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.02 نقطة، أو 0.11 بالمئة، ليغلق عند 2801.31 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.06 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7825.98 نقطة.





وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، مع صعود داو جونز 2.3 بالمئة وناسداك 1.79 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.5 بالمئة.