محافظ الجيزة يزور مصابي حادث قطار البدرشين

قام اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة مساء اليوم الجمعة بزيارة المصابين في حادث خروج 4 عربات عن القضبان للقطار المتجه من القاهرة إلى محافظة قنا بقرية المرازيق بمركز ومدينة البدرشين.





واطمأن المحافظ على حالة المصابين حيث قام بزيارتهم بمستشفيات البدرشين والجمعية الخيرية بالعجوزة ومعهد ناصر والهرم.





وقال المحافظ في تصريحات له إن حالة جميع المصابين مستقرة كما خرج أغلبهم بعد تلقى العلاج اللازم والإسعافات .





وكان المحافظ قد انتقل فور وقوع الحادث إلى الموقع يرافقه الدكتور هشام عرفات وزير النقل ومسئولي هيئة السكة الحديد.





وقال المحافظ، إنه لم تحدث حالات وفاة جراء الحادث وأن أغلب الإصابات عبارة عن كسور وكدمات وسحجات، لافتا إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بعشرات سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين كما تم توفير 33 سيارة سرفيس ونقل جماعي من المحافظة للمعاونة في نقل المواطنين والركاب إلى محافظاتهم وأن جميع مستشفيات الجيزة كانت جاهزة لاستقبال المصابين.





وأشار إلى أن حركة القطارات مستمرة وأن النيابة العامة قامت بمعاينة موقع الحادث وقررت تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث .





وأضاف المحافظ، أن الحادث أسفر عن 58 حالة إصابة خرج منهم 42 حالة بعد استقرار حالتهم ومتبقي 16 حالة حتى الآن تشمل حالة بالبدرشين و3 بالهرم و2 بالمركز الطبي للسكة الحديد و6 بمعهد ناصر و4 بالعجوزة .



