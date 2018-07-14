مصر × يوم.. ناج من قطار "البدرشين" يروي التفاصيل المرعبة للحادث.. و"النقل": بتحصل في كل الدول

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشف التفاصيل المرعبة لحادث قطار البدرشين، وسقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي، فضلاً عن المطالبة بخصخصة "ماسبيرو".





"بتحصل في كل الدول.. والله أعلم حصلت إزاي"

علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على حادث قطار البدرشين، قائلًا: "الله أعلم حصل إزاي، والحمد لله إن مافيش وفيات، ده كرم كبير من عند ربنا"، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث تحدث في بلاد أخرى وليس مصر فقط.





وأوضح "عرفات"، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" الجمعة، أن اللجنة الفنية هي التي ستحدد أسباب وقوع حادث البدرشين، متابعًا: "الموضوع حساس جدًا لأنه يتعلق بالأمن والأمان والسلامة، والإشارات هى سبب الحادث".





وتابع: "اخترقنا المشكلة وقادرين على حلها، ولكن نحتاج إلى وقت، حيث يوجد لدينا مشاكل في السكك الحديد لعدم تطويرها منذ فترة طويلة"، مستكملًا: "وإحنا داخلين في مشروعات تطوير خيالية".

سبب حادث قطار البدرشين

قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إنه فور وقوع حادث قطار البدرشين، انتقل وزير النقل لمقر الحادث ورئيس هيئة السكة الحديد، وتم إستدعاء الأوناش وفرق الصيانة والطوارئ لمباشرة أعمال الرفع، وتم التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص المصابين.





وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، الجمعة، أن وزير النقل أصدر قرار بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب الحقيقية التى أدت لوقوع هذا الحادث، رافضًا الحديث عن كون السائق هو المتسبب في الحادث، معقبًا: "نترك الأمر للتحقيقات".





وتابع، أن مرفق السكة الحديد عانى لسنوات كثيرة من الإهمال، ووزير النقل وضع خطة سريعة وعاجلة تشتمل على تحديث كافة عناصر منظومة السكة الحديدية، وتعاقد على 100 جرار مع جينرال إليكتريك، وإصلاح 81 جرار، وتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإعادة تحديث وتطوير 200 عربة، و140 عربة لنقل البضائع، وهناك خطة لتحديث نظم الإشارات وتحويلها لإشارات كهربائية تبلغ تكلفتها 17 مليار جنيه.

تفاصيل مرعبة للحادث

وقال أحد ركاب قطار البدرشين وشاهد عيان على الحادث، إنه كان يستقل القطار من القاهرة متجهًا لقنا، والقطار تحرك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وبعد خروجه من محطة الجيزة، كان القطار يتحرك بسرعة رهيبة، ودخل في تحويلة خطأ، وكانت عربات القطار تهتز مما تسبب في سقوط حقائب المسافرين فوق الركاب.





وأوضح، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten"، اليوم الجمعة، أن الركاب كانوا يصرخون، وكان بجواره 3 أطفال احتضنهم حتى لا يتعرضوا لإصابات، وبعد توقف القطار بعد انقلابه، قام الركاب بكسر زجاج القطار للخروج منه ومساعدة الأخرين على الخروج.





وأكد، أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، والمصابين إصابتهم طفيفة عبارة عن خدوش أو نزيف، موضحًا أن أهالى القرية ساعدوا الركاب على تكسير الزجاج لإخراجهم من داخل القطار، وقاموا بإحضار مياه لهم.

المطالبة بخصخصة "ماسبيرو"

عرب نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، عن تفائله بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر أمام تحدي كبير وهو ارتفاع الدين العام، وعليها النظر إليه بحذر، مشددًا على أن الحل الوحيد هو جذب مزيد من الاستثمار، والتخلص من جميع أصول الدولة التى تخسر ولا تدر عائد وتكلف الدولة مليارات مثل التلفزيون المصري ومصانع حلوان ومصانع الحديد ومصانع المحلي الكبري وغيرها وإعطاءها للقطاع الخاص لإدارتها، بما يدر عائد كبير للدولة وتساهم في سداد الدين العام.





وأضاف "ساويرس"، خلال حواره على فضائية "فرانس 24"، الجمعة، أن الاستكشافات البترولية التى حدثت لمصر خير لم نكن نتوقعه، ومع نهاية هذا العام سنحقق اكتفاء ذاتي من الغاز، على أن نبدأ تصدير الغاز بداية العام المقبل، وهذا إيراد لم يكن في الحسبان.





وتابع، أن الإعلام في مصر يعاني أزمة كبير، ومعظم العاملين بهذا المجال يعانوا خسائر مالية، فضلًا عن الضغوط السياسية، معقبًا: "أنا قررت أريح دماغي وابعد عن المجال".