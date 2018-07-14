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أستاذ باطنة يوضح متى يكون السكر خطر على الحياة.. وكيفية التعامل مع هذه الحالة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:35 م
أستاذ باطنة يوضح متى يكون السكر خطر على الحياة.. وكيفية التعامل مع هذه الحالة
الدكتور صلاح الغزالي حرب
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رقية جمال
 
قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب القصر العيني، إن مرض السكر ليس مرض هينًا، ونقص السكر من الإسباب الرئيسية للسكتة القلبية، لافتًا إلى أنه خلال الـ 4 السنوات الأخيرة انتشر مرض الوفاة أثناء النوم، وذلك ينتج عن انخفاض السطر أثناء النوم، مما يتسبب في توقف القلب.

وأضاف "حرب"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أي خلل في الوعي لمريض السكر قد يكون ارتفاع هائل أو انخفاض هائل في السكر، وفي هذه الحالة يتم تناول ماء بسكر لحين زيارة المريض.

وتابع، أن الطبيب يفترض أن يشرح لمريض السكر كيفية التعامل مع المرض تفصيليًا، مشددًا على أن نقص السكر 70 أو أقل يكون خطر على الحياة، وفي هذه الحالة يتناول المريض كوب ماء بـ 3 ملاعق سكر فورًا ثم يتناول الأنسولين ويتناول طعامه بشكل طبيعي.
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