مرتضى منصور: طلب جروس إقالة حافظ شائعات مغرضة لتشتيت لاعبي الزمالك

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اندهاشه الشديد من الشائعات التى ترددت حول طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إقالة أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق.





وأكد منصور ان هذا الأمر عار تماما عن الصحة ولا أساس له مشددا على أن الهدف منه هو إثارة البلبلة وتشتيت تركيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.



ويخوض الزمالك معسكرا حاليا في مدينة نورنبيرج الألمانية تحت قيادة جروس والجهاز الفنى المعاون استعدادا للموسم المقبل.