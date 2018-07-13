شاهد.. ماي تثير الدهشة بجهاز على ذراعها خلال حفل عشاء على شرف ترامب

أثارت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دهشة وتساؤلات الصحفيين والمتابعين بظهورها خلال العشاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرتدية جهازا ملصقا غريبا على يدها.





وأقامت ماي، مساء أمس الخميس، مأدبة عشاء حافل في قصر بلينهيم شارك فيه 150 شخصا، بينهم وزراء حكومة بريطانيا، في إطار استقبال رئيسة الوزراء الرئيس الأمريكي، الذي وصل إلى بريطانيا في زيارة عمل رسمية.





وحضرت ماي الحفلة برفقة زوجها فيليب مرتدية فستان سهرة طويلا أرجواني اللون يحف بالأرض ولم يغط ذراعيها، مما أظهر للجماهير ملصقا دوريا كان على ساعدها الأيسر.





وأوضحت وسائل إعلام بريطانية لاحقا أن الملصق هو جهاز إلكتروني صغير خاص بمراقبة مستوى السكر في الدم ويستخدمه المصابون بهدف معرفة متى يجب حقن الأنسولين.





ويركب هذا الجهاز على يد المريض ويحلل مستوى السكر في الدم بواسطة إبرة صغيرة ليرسل بعد ذلك المعلومات إلى الهاتف أو ساعة اليد.





وأكدت ماي في وقت سابق أنها مصابة بمرض السكري من النوع الأول، الأمر الذي يعني أن عليها حقن الأنسولين كل مرة خلال تناولها الطعام.



