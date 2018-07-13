الذهب والفضة يهبطان لأدنى مستوياتهما في 7 أشهر

هبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.





وانحسر الطلب على المعادن النفيسة أيضا بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول.





وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1241.20 دولار للأوقية.





وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 بالمئة عن مستوياتها في منتصف أبريل نيسان. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1 في المئة.





وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر كانون الأول عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المئة.





وهبط البلاتين 1.8 في المئة إلى 823.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 934.80 دولار للأوقية.



