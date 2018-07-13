سامح حسين: انتهيت من تصوير نصف مشاهدي في "عيش حياتك"

كشف الفنان سامح حسين، عن انتهائه من تصوير نصف مشاهده في فيلمه الجديد "عيش حياتك"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستأنف تصوير باقى مشاهده خلال شهر أغسطس المقبل.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم" على قناة "CBC"، أنه يقوم بتصوير مشاهده في العمل باللوك قريب مما ظهر عليه في فيلم "الرجل الأخطر" من تغيير لون شعره ووجود الذقن.