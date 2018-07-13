اجتماع ترامب والملكة إليزابيث.. 17 دقيقة أكثر من المقرر

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلعة ويندسور بعد تناول الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية، في أول اجتماع بينهما حيث رافقته زوجته ميلانيا.





ونقلت وكالة الأنباء الوطنية البريطانية أن اجتماع ترامب وإليزابيث الثانية للتباحث وتناول الشاي داخل القلعة استمر 47 دقيقة، بزيادة 17 دقيقة عن المدة المقررة.





وبعد ذلك عاد الرئيس إلى لندن على متن مروحية ثم إلى طائرة الرئاسة في زيارة إلى اسكتلندا.





وخطط ترامب وميلانيا لقضاء عطلة نهاية أسبوع خاصة في منتجع الغولف خاصته في غلاسكو قبل اجتماعه الاثنين في فنلندا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.



