مدحت قريطم يكشف موعد تطبيق قانون المرور الجديد

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التعديل النهائي لقانون المرور الجديد الذي يعرض على اللجان النوعية بمجلس النواب الآن، يعطي مهلة حد أقصى عامين لتنفيذ القانون.



وأوضح "قريطم"، خلال حواره على فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن عقوبات استخدام الهاتف المحمول يدويًا في الشات ومواقع التواصل أثناء القيادة بقانون المرور غرامة من 1000-2000 جنيه، موضحًا أن عقوبة التحدث في الهاتف هو 200-400 جنيه، بينما التحدث في الهاتف بالهاند فري ليس عليه عقوبة أو غرامة.



ونوه، إلى أن عقوبات السرعات المخالفة بقانون المرور الجديدة حينما يتم تجاوز السرعة المحددة بما لا يتجاوز 30 كيلو تصل لنحو 500-1000 جنيه مع خصم 3 نقاط.

