وزير التضامن: وجهت فرق إغاثة للتواجد في موقع حادث قطار المرازيق

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتواجد في موقع حادث قطار المرازيق، لتقديم الخدمات المطلوبة.





كما انتقلت فرق الإغاثة إلى أماكن المصابين بالمستشفيات بمستشفى العجوزة ومستشفى الهرم ومتابعة كافة الحالات حسب إحصائيات وزارة الصحة وتقديم الخدمة العاجلة ودراسة الحالات لتقديم التعويضات للحالات المستحقة.



