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وزير التضامن: وجهت فرق إغاثة للتواجد في موقع حادث قطار المرازيق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:44 م
وزير التضامن: وجهت فرق إغاثة للتواجد في موقع حادث قطار المرازيق
غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
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آيات عامر
 
وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتواجد في موقع حادث قطار المرازيق، لتقديم الخدمات المطلوبة.

كما انتقلت فرق الإغاثة إلى أماكن المصابين بالمستشفيات بمستشفى العجوزة ومستشفى الهرم ومتابعة كافة الحالات حسب إحصائيات وزارة الصحة وتقديم الخدمة العاجلة ودراسة الحالات لتقديم التعويضات للحالات المستحقة.

وكلفت غادة والي، الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الدعم الفني وتفعيل الربط مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير احتياجات المصابين من أكياس الدم.
المزيد عن: وزارة الصحة حادث قطار المرازيق حادث المرازيق التعويضات التضامن الاجتماعي
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