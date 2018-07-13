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الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض كلاسيكيات السينما التسجيلية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:43 م
الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض كلاسيكيات السينما التسجيلية
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شيماء عطية
 

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نشاطه وعروضه السينمائية تحت إشراف السيناريست مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ يوليو الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.


حيث يعرض المركز فيلمين الأول بعنوان ( حكاية من زمن جميل ) اخراج سعيد الشيمى و الثانى بعنوان ( البطيخة ) اخراج الراحل محمد خان، وذلك بمقر المركز ( 36 ش شريف – القاهرة) .


ويفتح مركز الثقافة السينمائية - أحد الصروح الفنية التابعة لقطاع الإنتاج الثقافى - أبوابه للجمهور والسينمائيين والإعلاميين مجانا، إنطلاقا من الدور الذى يقع على عاتق وزارة الثقافة لنشر الوعى الفنى والثقافى ووصوله إلى مختلف طبقات الشعب.

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