الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض كلاسيكيات السينما التسجيلية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نشاطه وعروضه السينمائية تحت إشراف السيناريست مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ يوليو الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.





حيث يعرض المركز فيلمين الأول بعنوان ( حكاية من زمن جميل ) اخراج سعيد الشيمى و الثانى بعنوان ( البطيخة ) اخراج الراحل محمد خان، وذلك بمقر المركز ( 36 ش شريف – القاهرة) .