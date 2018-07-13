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أحمد حلاوة يتحدث عن تفاصيل تأثر طفلة بشخصيته في "نيللى وشيريهان"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:50 م
أحمد حلاوة يتحدث عن تفاصيل تأثر طفلة بشخصيته في نيللى وشيريهان
أحمد حلاوة
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مريم الشريف
 
كشف الفنان أحمد حلاوة، عن أنه فوجىء بردود فعل كبيرة على شخصية "عم بندق" التى قدمها فى مسلسل "نيللى وشيريهان"، لافتا إلى أن أهم ما فى التمثيل ضرورة الاندماج بينه وفريق العمل كى يقدموا شىء جيد.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم" على قناة "CBC"، أنه أثناء زيارته لأحد الأصدقاء فوجىء برد فعل كبير من طفله صغيرة أثناء دخوله العقار، ووجدها صدمت وبدأت تدعو والدتها لمشاهدة "عم بندق".
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