استراتيجية أوروبية خماسية لدعم تنافسية اقتصاد تونس

ثمن رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بيير هلبرون، الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها تونس خلال الفترة الأخيرة والهادفة إلى التحفيز على الاستثمار الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، اليوم الجمعة، مع رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بيير هلبرون، حيث تم بحث إعداد أول استراتيجية خماسية بين تونس والبنك الأوروبي للفترة 2018 ? 2023، والتي تقوم على وضع إطار للتعاون بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث أكد هلبرون استعداد مؤسسته لمزيد من دعم القطاع الخاص وكذلك لتمويل المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 2016- 2018.

من جهته، أعرب زياد العذاري، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يشهده من تطور خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، مشيدا بالمساهمة الفعالة للبنك في تنظيم المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع عقده يوم 18 سبتمبر 2018.