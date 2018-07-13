تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

أعلنت الجامعات الخاصة فتح باب التقدم والقبول، وفقاً لنتيجة الثانوية العامة 2018، وحرصًا من موقع "الفجر" لتسهيل الأمر على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، تعرض المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة:-

أصل شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

6 صور شخصية

600 جنيه لملف التقديم

في حال حصول الطالب على عدد كبير من الدرجات والنسبة المطلوبة للكليات يتم الاكتفاء بتقديم صور المستندات، وليس أصولها.





الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة في مصر 2018-2019.





جميع المستندات والأوراق الرسمية الأصلية المطلوبة إلى إدارة القبول والتسجيل وهى كالآتي الأوراق والشهادات المطلوبة: للطلاب المستجدين:





المؤهل الدراسي الأصلي موثقًا من السفارة المصرية أو الخارجية المصرية للشهادات غير المصرية وصورتين منها، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها موثقة





6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6





نموذج (2 جند) من قسم الشرطة أو مكتب البريد للطلاب الذكور من المصريين



