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سكارليت جوهانسن تتراجع عن مشاركتها في فيلم Rub & Tug لمهاجمته للمتحولين جنسيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:41 م
سكارليت جوهانسن تتراجع عن مشاركتها في فيلم Rub & Tug لمهاجمته للمتحولين جنسيا
سكارليت جوهانسن
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أحمد جمال أحمد
 
كشفت النجمة سكارليت جوهانسن عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي سيكون باسم Rub & Tug، وهو قصة واقعية مستوحاة من أحداث جرت في فترة السبعينات.

وبعد أسابيع قليلة، قررت سكارليت التراجع عن المشاركة للفيلم لتعرضها لانتقادات واسعة، كون الفيلم مهاجما لحقوق المتحولين جنسيا.

وكانت ستجسد سكارليت بالفيلم دور سيدة تدعى جان ماري جيل، التي كانت على رأس إمبراطورية الدعارة بالولايات المتحدة الأمريكية فيما بين عام 1970 و 1980.

 
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