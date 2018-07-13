سكارليت جوهانسن تتراجع عن مشاركتها في فيلم Rub & Tug لمهاجمته للمتحولين جنسيا

كشفت النجمة سكارليت جوهانسن عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي سيكون باسم Rub & Tug، وهو قصة واقعية مستوحاة من أحداث جرت في فترة السبعينات.





وبعد أسابيع قليلة، قررت سكارليت التراجع عن المشاركة للفيلم لتعرضها لانتقادات واسعة، كون الفيلم مهاجما لحقوق المتحولين جنسيا.





وكانت ستجسد سكارليت بالفيلم دور سيدة تدعى جان ماري جيل، التي كانت على رأس إمبراطورية الدعارة بالولايات المتحدة الأمريكية فيما بين عام 1970 و 1980.



