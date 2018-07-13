رسميا.. الزمالك يطلب التعاقد مع مدافع بيراميدز

دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، في مفاوضات جادة للتعاقد مع عبدالله البكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل مسؤولو الزمالك، فاكسًا رسميًا خلال الساعات الماضية لطلب الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.





ويسعى نادي الزمالك، لاستغلال العلاقة الجيدة بينه وبين مسؤولي بيراميدز خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات البكري، مستغلًا أن الفريق المملوك لشركة صلة يمتلك عدد كبير من الأسماء في مركزه.





وكان بيرامدز، نجح في الحصول على خدمات البكري، لمدة عام من الباطن السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.