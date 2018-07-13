ساوثجيت: نرغب بالفوز بميدالية.. والحافز لدينا قوي



وقال ساوثجيت في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "لست خائفًا، نحن نحاول تحسين أنفسنا في كل مرة نلعب فيها وفي كل بطولة نشارك فيها".



وأضاف: "نهدف إلى بناء جيل يحقق بطولات، لقد حققنا نجاحًا حتى الآن في البدايات".



وتابع: "أتوقع أن نكون في المراكز العشرة الأولى في تصنيف الفيفا وإذا وصلنا للنهائي كنا سندخل قائمة أفضل خمسة. لقد شاهدت مباراة كرواتيا مرة أخرى، حيث أن هناك فترة فقدنا خلالها السيطرة في الشوط الثاني أما في الشوط الأول كنا الأفضل وكذلك في الشوط الإضافي الأول".



وأردف قائلاً : "كانت هناك توقعات منخفضة للمنتخب الإنجليزي وهذا ما خفف الضغط علينا ولكن كان هناك بعض الضغوط أيضًا علينا في دور المجموعات إلا أننا تعاملنا جيدًا مع المباريات الإقصائية".



واستطرد قائلاً : "الجمهور يرغب في أن نلعب بفخر وفعلنا ذلك بدون شك، حيث أحرزنا 6 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخنا".



وتابع : "هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن، لقد استغرقوا 8 سنوات للفوز بلقب المونديال بعد ذلك، لكنني لا أبحث عن الانتظار لهذه المدة".



وواصل قائلًا: "على مستوى الأندية يمكنك الوصول إلى القمة كل موسم ولكن على المستوى الدولي هذا يحدث كل عامين فقط، ستكون هذه المجموعة أقوى في غضون عامين بسبب الخبرات".



وعن قرار الاتحاد الإنجليزي بعدم إقامة حفل لاستقبال الفريق، قال ساوثجيت : "في الواقع ليس قراري، لكنني أتفق معه، لو كنا في النهائي فالأمر مختلف، الدعم الذي حصلنا عليه من هناك هائل، وهذا سيظل معنا إلى الأبد".



وأضاف : "العطلة الشتوية ستساعد فيما يتعلق بقلة الإصابات في النصف الثاني من الموسم".



وتابع: "ولكنني شعرت بوجود القليل من الخرافة فيما يتعلق باللياقة البدنية قبل البطولة عندما يتعلق الأمر بالعطلات الشتوية".



وأكمل حديثه قائلاً : "الراحة ستكون مفيدة أيضا للفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا ولكن هذا لم يكن الموضوع الرئيسي بالنسبة لنا في المنتخب ولم يكن من قبل عاملا مؤثرا، عندما كنت لاعبا في المنتخب".



واختتم ساوثجيت تصريحاته قائلاً : "لن نخوض مباراة بلجيكا بنفس التشكيل الأساسي ولكننا سنجري أقل عدد ممكن من التغييرات. نود الفوز بميدالية لذلك فالحافز قوي لدينا".

أعرب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي قبل مواجهة بلجيكا غدًا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا عن رغبتهم بالفوز بميدالية.