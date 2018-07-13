وزيرة الهجرة تؤكد على ضرورية إنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن ترحيبها بفكرة تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين فى الخارج.





جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر وزارة الهجرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحقيق التواصل والترابط مع المواطنين المقيمين بالخارج، والاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج والعقول المهاجرة.





وتناول الاجتماع أهمية تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين فى الخارج تنفيذا لتوجيه الرئيس للحكومة بتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بالخارج لدمجهم فى استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.





واستعرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء، فكرة تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين فى الخارج، وخطوات عديدة متوقفة على استكمال قاعدة البيانات، أهمها مشروع التأمين الشامل على المصريين بالخارج، وقانون الهجرة.





كما استعرضت مكرم أيضًا خطوات إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الخبراء والعلماء المصريين بالخارج فى إطار الإعداد لتدشين جمعية «مصر تستطيع» التى تقرر إقامتها بعد نجاح سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التى نظمتها وزارة الهجرة للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج.





وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية دمج بيانات المواطنين بالخارج فى قواعد البيانات المتكاملة للدولة