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افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:34 م
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
توم كروز
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أحمد جمال أحمد
 
افتتح النجم توم كروز العرض الجماهيري الأول لفيلمه المنتظر "مهمة مستحيلة" في جزئه السادس، بحضور جماهيري وإعلامي ضخم بالعاصمة الإنجليزية لندن، بعد يوم واحد من افتتاح الفيلم بفرنسا.

وحضر الافتتاح النجمة الشابة فانيسا كيربي، التي أعلن اليوم ترشحها لجوائز "إيمي" عن دورها بمسلسل "زا كويين"، كما حضر النجم هنري كافيل الذي تغيب عن افتتاح الفيلم بباريس.

ويعد هذا هو الجزء السادس من أفلام "مهمة مستحيلة للنجم توم كروز، الذي لن يكن الأخير بعد أن أعلن كروز أنه يتطلع لتصوير جزء سابع من السلسلة في أقرب فرصة.

 
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
افتتاح ضخم لـ Mission Impossible بلندن بحضور توم كروز وهنري كافيل (صور)
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