تعرف على أبرز إنجازات فرنسا قبل نهائي المونديال؟

نجح المنتخب الفرنسي بقيادة ديديه ديشامب المدير الفني، في الصعود للدور النهائي لبطولة كأس العالم والمقامة في روسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

وأطاح منتخب فرنسا، نظيره البلجيكي في الدور قبل نهائي البطولة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي.





وخاض المنتخب الفرنسي، في تلك البطولة 6 مواجهات حتى الآن لم يتلق خلالها أي هزيمة حيث لعب في دور المجموعات ضمن مجموعة ضمت أستراليا، و بيرو، والدنمارك وجاءت نتائجها كالأتي:





فرنسا 2_1 أستراليا.

فرنسا 0_0 الدنمارك.

فرنسا 2_0 بيرو.





ونجح المنتخب الفرنسي، في تخطي الأرجنتين، بدور الـ16 بنتيجة 4_3، قبل أن يطيح بالمنتخب الأورجوياني من دور الثمانية بهدفين دون رد، وينهي أحلام بلجيكا، في الدور قبل النهائي بهدف مقابل لاشئ.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز انجازات المنتخب الفرنسي على مدار تاريخه من خلال التقرير الآتي:





"كأس العالم"





شارك المنتخب الفرنسي، في نهائيات كأس العالم 15 مره في مدار تاريخه، وكانت أبرز مشاركاته في مونديال 1998 والذي أفيم بالعاصمة الفرنسية باريس وسط جماهيره، عندما نجح في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بالمباراة النهائية على المنتخب البرازيلي بثلاثيى مقابل دون رد.





وعاد منتخب الديوك الفرنسية، للمشاركة في المباراة النهائية مرة أخرى ولكن هذه المرة حقق المركز الثاني خلف المنتخب الإيطالي، بعدما خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح، في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين 2006.





"الأمم الأوروبية"





سجل المنتخب الفرنسي، حضوره في كأس الأمم الأوروبية 9 مرات عبر تاريخه، وكانت أبرز مشاركاته في يورو 1984،و عام 2000 عندما توج باللقب القاري في تاريخه.





"كأس القارات"





شارك المنتخب الفرنسي، في كأس العالم للقارات مرتين في تاريخه، أولها كان عام 2001 باعتباره حامل لقب مونديال 98، ونجح في التتويج باللقب، بينما جاءت المشاركة الثانية والتي نجح خلالها بالتتويج باللقب مرة أخرى عندما شارك في بطولة عام 2003، باعتباره حامل لقب يورو 2000.