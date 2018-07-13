وزير النقل لـ المواطنين: "اصبروا.. ستشعروا بتحسن الخدمات نهاية 2019"



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن خطة تطوير الوزارة ممتدة، ولكن المواطن سيشعر بالفارق والتحسن بداية من نهاية 2019.



وأوضح "عرفات"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن السكة الحديد تحتاج إلى نظام الربط الإلكتروني لتقليل احتمالية الخطأ البشري، والذي يعمل به العالم حاليًا، وأنه تم الاتفاق مع شركات عالمية لتطبيق هذا النظام.



وأشار إلى أن خطوط "القاهرة- بني سويف"، و"القاهرة- الإسكندرية" تعتبر أكثر نسبة إشغالية في العالم كله.



ووجه وزير النقل، حديثه لـ المواطنين، قائلًا: "نحتاج وقت وصبر"، مؤكدًا أن التطوير بحاجة إلى وقت وتكاتف أجهزة الدولة.

