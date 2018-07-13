برلماني: الزيادة السكانية أهم تحدي يواجه الحكومة المصرية

قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما يتم إجراءات إصلاح اقتصادي ينبغي أن ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب توازن الدخل مع الأسعار.



وأضاف "بدراوي"، خلال حواره على الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري يستحق مقابل ماتحمله من صعوبات مستقبل أفضل، مشددًا على أن التحديات أمام الحكومة المصرية كبيرة، فنحن نزيد 10 مليون مواطن كل 4 سنوات.



وتابع: كل لحظة هناك تحديات جديدة تُضاف للمشهد، مشددًا على أن الزيادة السكانية في مصر بحاجة ماسة لحلول سريعة، معربًا عن تفاؤله بالخروج من الصعوبات التى نواجهها، بشرط أن تستمع الحكومة لرأي الشعب والبرلمان في التصويب، فلا يوجد أحد يعلم الحقيقة كاملة، معقبًا: "كلنا بنصوب لبعض أخطأنا، وكلما صوبنا أخطأنا هيشعر الشعب بأننا نقترب من طريق النجاة".



وشدد، على أن العمل هو السمة الأساسية للإنتقال بمصر لمكانة أخرى، معقبًا: "مش طالبين من الشعب غير العمل والإنتاج"، موضحًا أن اليابان والصين والمانيا وغيرهم نجحوا بالعمل.

