وزير النقل: تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد

وتابع "عرفات"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة: "الحمدلله إن مافيش وفيات في حادث البدرشين، وربنا ياخد بيد المصابين، وحالتهم ليست خطيرة".



وأضاف أنه تم تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد، لافتًا إلى أنه تم تغيير لائحة الجزاءات للعاملين بالسكك الحديد وعرضها على مجلس الدولة للموافقة عليها.

