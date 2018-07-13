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وزير النقل: تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:31 م
وزير النقل: تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد
وزير النقل
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن نظام الإشارات الحالي هو السبب في حادث قطار البدرشين، وأن التحقيقات هى التي ستكشف الأسباب بالتفصيل، معقبًا: "كل الأسباب واردة في حادث المرازيق، وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات".

وتابع "عرفات"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة: "الحمدلله إن مافيش وفيات في حادث البدرشين، وربنا ياخد بيد المصابين، وحالتهم ليست خطيرة".

وأضاف أنه تم تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد، لافتًا إلى أنه تم تغيير لائحة الجزاءات للعاملين بالسكك الحديد وعرضها على مجلس الدولة للموافقة عليها.
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