شاكيري: ليفربول نادي كبير مع تاريخ رائع.. وأريد الفوز معه بالبطولات





أبدى السويسري شيردان شاكيري، سعادته بعد الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 23 مليون جنيه استرليني ولمدة 5 سنوات، قادمًا من صفوف ستوك سيتي.





قال شاكيري، خلال حديثه للموقع الرسمي للنادي:"أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا، إنه نادي كبير مع تاريخ رائع، و لاعبين و مدرب رائعين، لذا أنا سعيد بتواجدي هنا".





تابع: "بصفتك لاعبًا، فأنت تريد دائمًا أن تكون في أكبر أندية كرة القدم، قبل بضع سنوات كنت أرغب في القدوم، لكن ذلك لم يحدث".





واصل: "أنا سعيد حقًا الآن لأنني أخيرًا هنا، أريد تطوير نفسي أيضًا أريد أن أكون مع الأفضل من أجل الفوز بالألقاب".





أمضى شاكيري عامين فقط مع ستوك سيتي ولكنه قرر الرحيل بعد هبوط النادي للدرجة الثانية، وسبق للاعب السويسري اللعب في صفوف بايرن ميونيخ الألماني.



