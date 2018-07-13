حافلة "مرسيدس" الكهربائية تسير 250 كلم في الشحنة الواحدة (فيديو)

كشفت شركة مرسيدس عن أحدث إنتاجاتها في قطاع سيارات النقل الجماعي، والتي أطلقت عليها "eCitaro".





وعلقت الشركة الألمانية علي مقطع الفيديو الذي قامت بنشرة عبر قناتها الرسمية علي موقع تبادل ملفات الفيديو "يوتيوب"، "نحن فخورون جداً بتقديم سيارة مرسيدس-بنز الجديدة كلياً eCitaro".





وتابعت الشركة، "الحافلات هي العمود الفقري للنقل العام، وهو عنصر هام يعتمد عليه لنقل الركاب بين المدن، والمجال السياحي".





وتعد الحافلات الكهربائية الجديدة التي أعلنت عنها مرسيدس، من أحدث وأكثر الحافلات حفاظاً علي البيئة حول العالم حيث تم تزويدها بمقاعد مريحة، وبأحدث أنظمة التكييف.





وتستمد الحافلات الكهربائية الجديدة قوتها من محركات كهربائية بقوة 340 حصانا، وتتمكن من قطع مسافة تصل إلي 250 كلم بالشحنة الواحدة.





وأوضحت مرسيدس أن الحافلات الجديدة تقدم مستوى عالي وغير مسبوق في كفاءة الطاقة ، بفضل نظام الإدارة الحرارية المبتكرة الذي يستخدم مكونات مبتكرة متاحة لأول مرة في سياراتها الجديدة.





وكشفت مرسيدس أنها مستعدة لتقديم نسخ من الحافلة مزودة ببطاريات أقوي قادرة علي قطع مسافات أطول، اعتمادا على طلب الشركات أو المؤسسات التي ستشتريها.