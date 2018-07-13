الان .. تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولي للجامعات | مصراوي| اليوم السابع | بوابة الحكومة المصرية | الوطن

يقدم موقع الفجر خدمة عاجل .. تنسيق الثانوية العامة 2018 والجامعات الخاصة .. وزارة التربية والتعليم .. اليوم السابع .. مصراوي .. الدستور لطلاب وطالبات الثانوية العامة، خدمة معرفة تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2018، حيث يعد موضوع تنسيق الثانوية العامة هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة في الوقت الحالي، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانية العامة 2018.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن وقت التسجيل الذي يخص تنسيق القبول داخل الجامعات المصرية للمرحلة الأولى في الثانوية العامة، من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل.





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يذكر أن بوابة الحكومة المصرية لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة تقوم بفتح أبوابها لفترة المحددة يتم الإعلان عنها عند بدء التنسيق، ثم يتوقف تنسيق الثانوية العامة لما يقرب من 4 أو 5 أيام، ليكون في ذلك الوقت تنسيق المرحلة الثانوية الأزهرية.





حيث تشير التوقعات إلي أن الحد الأدني للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 سيكون 96.31% لشعبة العلمى علوم و 92.3% بخصوص شعبة العلمي رياضة، و 79.3% بالنسبة للشعبة الأدبية للعام 2018.





مؤشرات تنسيق الجامعات لـ"علمي علوم": 98% للطب و96.7% للصيدلة.



تعرف على شرائح مجموع الثانوية العامة لعام 2018



أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، عن شرائح مجموع الثانوية العامة لعام 2018.

المجموع من 95 % إلى أقل من 100 % حصل عليها 13 % من الطلاب بزيادة قدرها 2.5 %.

من 90 % إلى أقل من 95 % 17.62 % بزيادة بسيطة عن الماضى قدرها 1 % .

من 85 % الى اقل من 90 % 16.43 اقل من العام الماضى بنسبة ضئيلة للغاية.

من 75 إلى 80 % 13.34 % مسجلة معدلا اقل من العام الماضى بنسبة تقل عن .5 %.

من 70 % الى اقل من 75 % سجلت 1.62 % والعام الماضى 11.79 %.

من 65 إلى اقل من 70 % سجل 7.18 %.من 60 إلى اقل من 65 سجلت 4.4 %.

من 55 إلى اقل من 60 سجلت 1.5.من 50 الى اقل من 55 % سجلت .32 %.







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