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تعيين سميرة عبدالعزيز رئيس لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:06 م
تعيين سميرة عبدالعزيز رئيس لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح
سميرة عبدالعزيز
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الفجر الفني
 
أسند الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري رئاسة لجنة التحكيم في مسابقة المهرجان في دورته الحادية عشرة  إلى الفنانة سميرة عبد العزيز، بعد اعتذار الدكتور أسامة أبو طالب.                            
تضم بقية لجنة التحكيم في المهرجان القومي للمسرح المصري  الدكتور أحمد حلاوة والناقد جرجس شكري والفنان الدكتور أحمد عبد الحليم والدكتور عاطف عوض، والدكتور عبد الرحمن دسوقي والدكتورة نجلاء عبد الحميد والفنان منذر رياحنة.

وتفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدورة الـ 11 يوم الخميس القادم 19 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويستمر المهرجان حتى 2 أغسطس .
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