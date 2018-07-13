19 لاعبا بقائمة المصري لرحلة المغرب الإفريقية



وتضم قائمة الفريق 19 لاعباً هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، احمد بوسكا ، كريم العراقي ، محمد شطة ، اسلام صلاح ، محمد كوفي ، أحمد عبد الموجود ، أحمد أيمن منصور ، مصطفى مارسيلو ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، طارق جبريل “توريك جبرين” ، ايزي ايميكا ، محمد جابر ، اسلام عيسى ، محمود وادي ، أحمد جمعة ، عبد الناصر دي ماريا.

غادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد منذ قليل متوجهاً للقاهرة لقضاء عدة ساعات بأحد الفنادق قبل السفر فجر غدا السبت الى المغرب لملاقاة نظيره المغربي نهضة بركان يوم الأربعاء المقبل بالكونفيدرالية.