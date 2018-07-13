ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

19 لاعبا بقائمة المصري لرحلة المغرب الإفريقية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:04 م
19 لاعبا بقائمة المصري لرحلة المغرب الإفريقية
طباعة
نيرة الجابري
 
غادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد منذ قليل متوجهاً للقاهرة لقضاء عدة ساعات بأحد الفنادق قبل السفر فجر غدا السبت الى المغرب لملاقاة نظيره المغربي نهضة بركان يوم الأربعاء المقبل بالكونفيدرالية.

وتضم قائمة الفريق 19 لاعباً هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، احمد بوسكا ، كريم العراقي ، محمد شطة ، اسلام صلاح ، محمد كوفي ، أحمد عبد الموجود ، أحمد أيمن منصور ، مصطفى مارسيلو ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، طارق جبريل “توريك جبرين” ، ايزي ايميكا ، محمد جابر ، اسلام عيسى ، محمود وادي ، أحمد جمعة ، عبد الناصر دي ماريا.
المزيد عن: نهضة بركان رياضة المغرب المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 9:40:01 PM