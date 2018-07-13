التشييد والبناء: "الإسكان" السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الحكومة والدولة مسئولة عن توفير وحدات سكنية في مستوى الفرد المتوسط، وهذا متواجد في مشروع الإسكان الاجتماعي والذي غطى فجوة جيدة في الإسكان، حيث كان متقدم 962 ألف طلب، وحتى الآن تم تسليم 750 ألف وحدة سكنية حتى الآن، ومتوقع أن يتم الإنتهاء من مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الربع الاول من 2019.



وأضاف "الدمراوي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن هناك مشكلة كبرى تواجه الإسكان الاجتماعي وهو كون دفعة الإستلام تتراوح من 40-50 ألف جنيه، وهذا يمثل صعوبة بالنسبة لبعض المواطنين.



وتابع، أن هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية نتيجة لإحتكار جهة واحدة تجهيز الأراضي وهي وزارة الإسكان، مناشدًا وزارة الإسكان بتخفيض أسعار الأراضي، مشددًا على أن الأراضي المطروحة تكلفة تجهيزها أقل بنحو 50% من الأسعار المطروحة بها.

