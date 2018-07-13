رسميا.. ريال مدريد يوضح حقيقة مفاوضاته لضم نيمار





أصدر نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت لتوضيح حقيقة مفاوضاته مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير أن ريال مدريد يجري مفاوضات سرية مع نيمار لإقناعه للانتقال إلى الفريق الملكي هذا الصيف، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: بالنظر إلى المعلومات التي تربط بين نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان مع نادينا ، يُريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب.

وأضاف: العلاقة بين الناديين ممتازة بحيث إذا كان ريال مدريد يفكر في وقتٍ ما في بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه.