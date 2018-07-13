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مدرب بلجيكا: هازارد بديل رونالدو في ريال مدريد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:59 م
مدرب بلجيكا: هازارد بديل رونالدو في ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
أشاد روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا بإيدين هازارد نجم المنتخب وأكد أنه بديل كريستيانو رونالدو الذي انتقال إلى يوفنتوس مؤخرًا في ريال مدريد. 

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية : "القيادة والتحفيز هذا ما لا يعرفه الناس عن هازارد، لديه معايير لا تهتز أبداً ومن حوله يمكنك بناء فريق رابح". 

وأضاف : "من الصعب وصف ما يقوم به هازارد في الملعب، يمكنه أن يكسر الدفاعات بحركة واحدة، لا تستطيع الدفاع ضده واحد ضد واحد ويمكنه نقل الكرة بين اليمين واليسار بطريقة رائعة".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً : "هل يمكن أن يشغل إيدن هازارد مكان كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟ هازارد أحد أكثر لاعبي كرة القدم كمالاً في العالم".

المزيد عن: يوفنتوس هازارد ريال مدريد رونالدو تشيلسي بلجيكا
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