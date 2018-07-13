"العالي للهندسة والتكنولوجيا" يحتفل بتخريج دفعة جديدة بدار الأوبرا (فيديو)

احتفل معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا، بتخريج دفعة جديدة من المهندسين فى التخصصات التى تخدم احتياجات المرحلة الحالية من أقسام الهندسة المدنية، والعمارة، والاتصالات، وذلك بدار الأوبرا المصرية.





حضر الاحتفالية، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى، واللواء أسامة راغب، مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية، والعميد الركن حسن جونى، من كلية فؤاد شهاب الدين اللبنانية للقادة وأركان الحرب، والكاتب والمحلل الاستراتيجى عمرو عمار، والإعلامية الدكتورة نائلة عمارة، والشاعر عبد الله حسن، والفنانة غادة رجب.





وكان فى استقبال الطلاب والأهالي الذين حضروا من جميع محافظات مصر، وخصوصا الصعيد ليشاركوا أبناءهم هذه اللحظات العظيمة، رئيس مجلس الإدارة صبرى حسن، والعميد خالد الفجال، والأمين العام للمعهد محمد يوسف صديق، ومُستشارة العلاقات العامة والمنظمة للحفل وداليا الجزيري.