ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علي جمعة يوضح سبب تحريم الله عز وجل للربا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:53 م
علي جمعة يوضح سبب تحريم الله عز وجل للربا
الدكتور علي جمعة
طباعة
 
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سبب نزول قوله تعالى {من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} حيث أراد الله عز وجل أن يخبرنا بحرمة الربا فيما بيننا حتى لا نظلم ولا نُظلم، وحتى يستقر القوت على الفقير فيملك إرادته ويعرف أن يقول لا للظلم والاستبداد .

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن الله حرم الربا فيما بيننا حتى تستقر الأسعار وينتفي التظالم بين الناس، لكنه أباح الهدية والهبة والعطية تعطيها لأخيك.
المزيد عن: علي جمعة تحريم الربا الربا الدكتور علي جمعة الازهر الشريف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 9:40:03 PM