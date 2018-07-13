علي جمعة يوضح سبب تحريم الله عز وجل للربا
الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:53 م
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سبب نزول قوله تعالى {من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} حيث أراد الله عز وجل أن يخبرنا بحرمة الربا فيما بيننا حتى لا نظلم ولا نُظلم، وحتى يستقر القوت على الفقير فيملك إرادته ويعرف أن يقول لا للظلم والاستبداد .
وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن الله حرم الربا فيما بيننا حتى تستقر الأسعار وينتفي التظالم بين الناس، لكنه أباح الهدية والهبة والعطية تعطيها لأخيك.
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