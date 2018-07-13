الكرملين: أنباء استعداد روسيا تسليم سنودن لواشنطن لا تتطابق مع الحقيقة

أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، مساء اليوم، بأن أنباء وسائل الإعلام حول استعداد روسيا تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، إلى واشنطن، لا تتطابق مع الحقيقة.



يذكر، أن إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، سرب للصحافة في عام 2013 معلومات عن برامج الوكالة للتنصت على المواطنين في الولايات المتحدة وعلى كبار المسؤولين في دول أخرى، بينهم العديد من حلفاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جمع البيانات عن مستخدمي الإنترنت والاتصالات الهاتفية للمواطنين.



وتطالب الولايات المتحدة منذ سنوات بتسليم إدوارد سنودن، لكي يمثل أمام القضاء. وقد يواجه مسرب الأسرار الأمريكية تهمة التجسس. وسبق لدونالد ترامب أن وصف سنودن بـ"الخائن" و"الجاسوس" الذي يستحق عقوبة الإعدام.







