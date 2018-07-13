بالأرقام.. تعرف على مشوار كرواتيا بمونديال روسيا حتى المباراة النهائية

صعد المنتخب الكرواتي الى الدور النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، بعد الفوز على المنتخب الأنجليزي بهدفين مقابل هدف، لتصتطدم بالمنتخب الفرنسي الذي حجز المقعد الأخر في النهائي بعد الفوز على المنتخب البلجيكي بهدف نظيف يوم الأحد المقبل الموافق 15 يوليو .





وفي طريقها للنهائي الأول لها عبر تاريخها في كرة القدم ، قدمت كرواتيا مستوى أبهر الجميع وخاضت مشوار صعب للغاية، حيث لعبت 6 مباريات فازت في اربعة وانتهت مباراتين لصالحها عن طريق ركلات الترجيح .





ونستعرض معا مشوار منتخب كرواتيا قبل مباراة نصف النهائى :





دور المجموعات





كرواتيا 2_0 نيجيريا

كرواتيا 3_0 الأرجنتين

كرواتيا 2_ 1 آيسلندا





دور الـ 16





كرواتيا 1_1 الدنمارك (4_ 3) ركلات الترجيح





دور الـ 8





كرواتيا 2 _2 روسيا (4_3) ركلات الترجيح.





دور نصف النهائي





كرواتيا 2 - 1 انجلترا





وأحرز المنتخب الكرواتي خلال مشوار البطولة 12 هدف وأستقبلت شباكها خمس أهداف .





ويتقاسم كلا من ماريو ماندزوكيتش ولوكا مودريتش لاعبي المنتخب الكراوتي صدارة الهدافين فيه برصيد هدفين لكل لاعب .



