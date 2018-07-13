ما لا تعرفه عن فرجاني ساسي بعد انضمامه للزمالك

تمكن نادي الزمالك في الحصول على خدمات نجم منتخب تونس ونادي النصر السعودي، فرجاني ساسي، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وهي الصفقة التي من المتوقع أن تفيد نادي القلعة البيضاء كثيرا خلال الفترة المقبلة.

وترصد"الفجر"، فيما يلي، أبرز المعلومات عن أبرز المعلومات عن فرجاني ساسي، البالغ من العمر 26 عاما، حيث إنه من مواليد 18 مارس 1992.

1- بدأ مشواره في كرة القدم بناشئي الترجي التونسي، لينتقل إلى الصفاقسي التونسي، ولعب للفريق من 2011 حتى عام 2015، قبل أن يخوض تجربة أوروبية سريعة لمدة عام في نادي ميتز الفرنسي، ليعود إلى تونس للعب في صفوف نادي الترجي خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، لينتقل إلى نادي النصر السعودي في الانتقالات الشتوية الماضية، ومنه إلى نادي الزمالك.

2- لعب النجم التونسي مع الصفاقسي 100 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 7، فيما خاض 40 مباراة في فرنسا، سجل هدفا وصنع هدفين، ليعود للترجي لمدة عامين سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

3- لعب ساسي مباراته الدولية الأولى مع المنتخب التونسي الأول في 8 يونيو 2013 أمام منتخب سيراليون (2–2) حيث شارك في المباراة أساسيًا ولعب المباراة كاملة، حيث لعب مع نسور قرطاج 44 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

4- ويحتاج الزمالك إلى لاعب بإمكانيات ساسي يكون قادرا على سرعة نقل الهجمة إلى الأمام، ومساعدة لاعب الوسط المدافع في أداء الدور الدفاعي للفريق.

5- خاض ساسي 83 مباراة وسجل 10 اهداف، وفي ميتز سجل هدفا وحيدا خلال 39 مباراة، وسجل 7 للترجي خلال 39 مباراة ، بينما لم يسجل اهدافا مع النصر خلال 8 مباريات، أما البطولة الوحيدة التى حصدها هى لقب الدوري التونسي مع الصفاقسي عام 2013.

6- ونجح فرجاني ساسي في تسجيل هدف منتخب تونس الاول في كأس العالم المقام حاليا بروسيا أمام إنجلترا فى المباراة الأولى من خلال ركلة جزاء.

7- حصد بطولة كأس تونس عام 2016 والدوري التونسي عام 2013 وكأس الكونفيدرالية 2013 مع فريق الصفاقسي التونسي، كما توج بلقب البطولة العربية للأندية العام الماضي مع نادي الترجي.