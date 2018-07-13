وزير النقل عن حادثة قطار البدرشين: "بتحصل في كل الدول.. والله أعلم حصلت إزاي"

علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على حادث قطار البدرشين، قائلًا: "الله أعلم حصل إزاي، والحمد لله إن مافيش وفيات، ده كرم كبير من عند ربنا"، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث تحدث في بلاد أخرى وليس مصر فقط.



وأوضح "عرفات"، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن اللجنة الفنية هي التي ستحدد أسباب وقوع حادث البدرشين، متابعًا: "الموضوع حساس جدًا لأنه يتعلق بالأمن والأمان والسلامة، والإشارات هى سبب الحادث".



وتابع: "اخترقنا المشكلة وقادرين على حلها، ولكن نحتاج إلى وقت، حيث يوجد لدينا مشاكل في السكك الحديد لعدم تطويرها منذ فترة طويلة"، مستكملًا: "وإحنا داخلين في مشروعات تطوير خيالية".

