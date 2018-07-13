تقرير: مصر في مقدمة الدول الحاضنة للاستثمار

كشفت مؤسسة الفكر العربي، أن مص تأتي في مقدمة الدول المستقبلة للمشاريع الاستثمارية الخارجية بقيمة 37.7 مليار دولار، وبحصة 53.4% من الإجمالي، كما أن روسيا قد تصدرت قائمة أهم المستثمرين في المنطقة بقيمة 32،8 مليار دولار، وبنسبة 46.4%.





وقالت المؤسسة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنه مع التوسع في الاستثمارات المالية والمشاريع النفطية والصناعيّة والاقتصادية، وكذلك الاتفاقات العسكرية بين القاهرة وموسكو، تستعيد روسيا لحظات الاختراق الاستراتيجي الذي سجله الاتحاد السوفياتي منذ حوالى 60 سنة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي اتجه شرقًا بعدما خذلته واشنطن في التسليح وبناء السد العالي في الخمسينيات.





وأضافت، أنه وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية، يبلغ حجم الاستثمارات الروسيّة غير البترولية في مصر نحو 66.5 مليون دولار، تم ضخها في 434 مشروعًا، مع الإشارة إلى أن روسيا تستفيد من فائضٍ تجاري كبير بلغ 6.2 مليار دولار في العام الماضي، إذ صدرت إلى مصر بقيمة 6.7 مليار دولار، واستوردت منها بقيمة 500 مليون دولار فقط، وفق إحصاءات جهاز الجمارك الروسي.