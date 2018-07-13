تكتيك ديشامب.. الدفاع القوي والكرات الثابتة سر نجاح فرنسا بالمونديال

يلتقي منتخب فرنسا، ضد منتخب كرواتيا، يوم الأحد 15 يوليو القادم في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

ويرصد لكم 'الفجر الرياضي' في هذا التقرير تكتيك ديديه ديشامب في المونديال، والتشكيل المتوقع للنهائي.

1- يعتمد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، علي طريقتين في اللعب خلال هذا المونديال، حيث خاض معظم مبارياته بطريقة 4-2-3-1، ويرغب بهذة الخطة في الدفاع من الخلف وازدحام خط الوسط في المباراة، وهذا ما فعله في مباراة الأرجنتين في الشوط الأول، ولكنه يغير الخطة في نفس المباراة ل4-4-2 او 4-3-2-1، وهذا يتغير حسب مجريات اللقاء ونتيجته.

2- سجل منتخب فرنسا 4 أهداف من كرات ثابتة خلال هذا المونديال، حيث يستفاد ديشامب بمدافعي الفريق في الضربات الركنية والمخالفات القريبة من منطقة الجزاء، مثلما حدث في مباراة الأوروجواي وبلجيكا.

3- يستثمر ديشامب سرعات الخط الأمامي بقيادة مبابي وجريزمان في الهجمات المرتدة، حيث يستفاد خاصة من سرعات اللاعب الشاب مبابي، وهذا العامل كان اساسيا في الانتصار في مباراة الأرجنتين، حيث احرز المنتخب الفرنسي هدفين من هجمات مرتدة، وأضاع الكثير من الفرص في مباراة بلجيكا الماضية.

- واستقر ديدي ديشامب على التشكيل الذي سيخوض نهائي بطولة كأس العالم، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمي : لوريس

خط الدفاع : بافارد - فاران - اومتيتي - هيرنانديز

خط الوسط : كانتي - بوجبا - توليسو

خط الهجوم : مبابي - جيرو - جريزمان