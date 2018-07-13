غداً: فصل الكهرباء عن دسوق لإجراء صيانة

أعلنت شركة الكهرباء إنقطاع الكهرباء،برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام الشركة،عن فصل التيار الكهربائى،عن 4 مناطق بمدينة دسوق، غدا السبت، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية.



وقالت الشركة انه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق الكشلة، فم الصعيدى، أرض مفتاح، منطقة مسجد السمادونى، من الساعة العاشرة صباحًا لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.



اضافت الشركة،انه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائى للمناطق الـ4 بدسوق.