تنسيق الثانوية العامة 2018|اليوم السابع|مصراوي|الوطن|بوابة الحكومة المصرية
الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:05 م
محمد الشيخ
يقدم موقع الفجر خدمة تنسيق الثانوية العامة 2018|اليوم السابع|مصراوي|الوطن|بوابة الحكومة المصرية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، خدمة معرفة تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2018، حيث يعد موضوع تنسيق الثانوية العامة هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة في الوقت الحالي، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانية العامة 2018.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن وقت التسجيل الذي يخص تنسيق القبول داخل الجامعات المصرية للمرحلة الأولى في الثانوية العامة، من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل.
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يذكر أن بوابة الحكومة المصرية لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة تقوم بفتح أبوابها لفترة المحددة يتم الإعلان عنها عند بدء التنسيق، ثم يتوقف تنسيق الثانوية العامة لما يقرب من 4 أو 5 أيام، ليكون في ذلك الوقت تنسيق المرحلة الثانوية الأزهرية.
حيث تشير التوقعات إلي أن الحد الأدني للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 سيكون 96.31% لشعبة العلمى علوم و 92.3% بخصوص شعبة العلمي رياضة، و 79.3% بالنسبة للشعبة الأدبية للعام 2018.
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