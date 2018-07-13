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الزمالك يكتسح الوصل الإماراتي بخماسية وديًا في معسكره بألمانيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:36 م
الزمالك يكتسح الوصل الإماراتي بخماسية وديًا في معسكره بألمانيا
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رامي بشاي
 
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الوصل الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم فى مدينة نورنبيرج الألمانية ضمن معسكر الفريق الحالى استعدادا للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك الخمسة كل من: محمد إبراهيم في الدقيقة الثانية عشرة وعماد فتحي في الدقيقة الرابعة عشرة وعمر السعيد في الدقيقة عشرين من عمر الشوط الأول.. وأضاف كاسونجو الهدف الرابع فى الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.. ثم سجل عمر السعيد الهدف الخامس فى الشوط الثالث.

بينما سجل الوصل هدفه من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة اليوم على 3 أشواط بالاتفاق بين الفريقين، ومدة كل شوط نصف ساعة.
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