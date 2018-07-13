ضبط 1732 مخالفة مرورية وتنفيذ 24 قرار إزالة التعديات في كفرالشيخ



وفى سياق متصل شنت إدارة المرور في كفر الشيخ، حملة لإعادة الانضباط المروري بالشارع وضبط المخالفين، أسفرت عن تحرير1723خالفة مرورية متنوعه مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذًا لتعليمات اللواءأحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.



وأكد العميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات واصحاب المخالفات، مشيرًا إلى أن الحملات المرورية مستمرة لإعادة الانضباط للشارع.





شنت مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية للأمن، حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.ودفعت مديرية الأمن بقوات للمشاركة في حملة الإزالة في عددا من المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك لتأكيد قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للخروج عن الشرعية والقانون.وتم التنسيق المسبق بين الأجهزة الحكومية المعنية بتجهيز المعدات اللازمة، طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من تلك الجهات بمشاركة القوات المناسبة من الضباط والأفراد تحت الإشراف الميداني لقيادات المديرية.أسفرت الحملة عن تنفيذ 24قرار متنوع على أملاك الدولة، وأكد مدير الأمن، أن الحملات مستمرة للقضاء على كافة المخالفات في الشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الوحدات المحلية من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.