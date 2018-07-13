السعودية أول دولة عربية تطلق نظامًا للحد من أخطار الأمطار والسيول





أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نظام "ماطر" لدعم اتّخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول على مستوى 17 أمانة و269 بلدية، باعتماد التكنولوجيا في التنبؤات الجوية ذات الدقة العالية.





ويعدّ هذا النظام الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويُساعد المسؤولين في اتّخاذ القرار الصحيح، والتخطيط مُبكرًا للحالات الجوية القوية والشديدة لا سيما الأمطار لتفادي الخسائر البشرية والمادية، حيث يتم تلقّي البيانات من محطات جوية، وبيانات مباشرة من الأقمار الصناعية، ومحطات الرصد الجوي الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال منصة سحابية لشركة متخصصة، ثم يتم تحويل البيانات الجوية إلى معلومات ذات دقة عالية.





ويتميز نظام ماطر بلوحة تحكم تظهر توقعات مجملة لأخطار السيول خلال (5) أيام قادمة ملونة بحسب درجة الخطر، ففي حال وجود أخطار تكون باللون الأصفر أو الأحمر، حيث يتوفر خاصية التوقعات (الساعة بساعة) التفصيلية لذات المنطقة في ذات الوقت، كما يتميز النظام بتوقعات الطقس ساعة بساعة لـ(5) أيام قادمة ملونة بثلاث ألوان (أخضر، أصفر، أحمر) وتحتوي على عناصر الطقس المتمثلة في الظواهر الجوية، درجات الحرارة بالدرجة المئوية، اتجاه وسرعة الرياح، معدل غزارة الأمطار في الساعة، الضغط الجوي، كمية السحب والغيوم، بالإضافة إلى الرطوبة النسبية.





كما يتيح النظام الحصول على توقعات توضيحية كتابية والتنبيهات (نشرة جوية كتابية)، حيث يقوم فريق العمل في نظام "ماطر" بكتابة توقعات توضيحية بشكل كتابي ولكل من 286 أمانة وبلدية في المملكة بهدف شرح الحالة الجوية، فضلًا عن عرض المناطق الحرجة باستعراض خريطة الطقس للمملكة حيث يعطي النظام لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة لكل البلديات التابعة للأمانة.





تحتوي البيانات المعطاة على توقعات مجملة لأخطار السيول وتجمعات مياه الأمطار خلال (5) أيام قادمة ملونة بحسب درجة الخطر (أخضر، أصفر، أحمر) حيث يمكن استعراض المناطق الحرجة في البلديات عبر خريطة الطقس.





ويتميز نظام ماطر بعرض صور مباشرة للأقمار الصناعية؛ حيث يوفر إمكانية الولوج إلى صور مباشرة للأقمار للمملكة، وتقريب لرؤية المدن والبلديات، كما يوفر بيانات رادار للبروق بحيث يتم توضيح أماكن وكيفية تحرك السحب الرعدية الممطرة، ويعمل النظام باللغتين العربية والانجليزية ويمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر أو على الهواتف الذكية بتطبيق "ماطر" المتوفر في المتاجر الإلكترونية حصرًا للمختصين من القطاع البلدي.





كما يتيح النظام خدمة التحدث المباشر مع كادر المتنبئين الجويين والخبراء للنظام على مدار 24 ساعة، بحيث يمكن للمختصين من الامانات والبلديات التواصل بخدمة التحدث المباشر الموجودة بالنظام " اتصل بنا" او بتطبيق الواتس اب, كما يوفر خدمـة الإشـعارات التي تتيـح لمسـتخدمي التطبيـق معرفــة آخــر التحديثــات المهمــة لمناطقهــم. حيــث يرسل التطبيــق الإشــعارات المصنفة إلى 3 ألوان رئيسية (الأخضر والأصفر والأحمر).





وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن معايير التنبيه في نظام "ماطر" تأتي بحسب لون النطاق؛ حيث يعني اللون الأخضر أنه لا توجد خطورة أو توقعات بتشكل السيول، وأن معدل غزارة الأمطار المتوقعة يكون من (صفر إلى 5) ملليمتر في الساعة، بينما يعني اللون الأصفر احتمالية متوسطة للسيول ومعدلها.



