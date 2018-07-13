عصام عجاج عن مشروع الأحوال الشخصية الجديد: "خراب للأسرة المصرية"

انتقد عصام عجاج، المحامي بالنقض، قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا إن القانون لم يأتي بجديد، وإن النائبة عبلة الهواري لم تغير شيئًا في مشروع القانون الذي قدمته.



وعقب "عجاج"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، قائلًا: "قانون خراب الأسرة المصرية أكتر ما هى خربانة".



وأكد أن بعض المواد يوجد بها نوع من الشذوذ والاجحاف على الرجل وعلى الزوج أكثر من قانون الأحوال الشخصية الحالي.

