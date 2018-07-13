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عرض نهائي كأس العالم الأحد المقبل عبر شاشات عملاقة بممشى النصر بالغردقة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:26 م
عرض نهائي كأس العالم الأحد المقبل عبر شاشات عملاقة بممشى النصر بالغردقة
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بث نهائى بطولة كأس العالم روسيا 2018 لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، يوم الأحد المقبل عبر شاشات عملاقة بممشى شارع النصر بمدينة الغردقة.

كان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، قد أعلن تجهيز شاشات لمشاهدة المباراة النهائية، كما تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة وتزويدها بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض.
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