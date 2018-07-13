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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في جنوب غرب باكستان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:25 م
مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في جنوب غرب باكستان
أرشيفية
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي وقع جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن وفاة نحو 85 شخصا وإصابة 120 آخرين. 


وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة ظاهرة الإرهاب. 


وطالب البيان بمواصلة الجهود الدولية لمواجهة تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها بكافة الوسائل الممكنة مع الحرص على مواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة التي تقف خلف ظاهرة الإرهاب. 
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