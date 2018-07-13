داعش يتبنى تفجيرًا استهدف تجمعًا انتخابيًا في باكستان





تبنى تنظيم "داعش الإرهابي"، تفجيرا في باكستان‎ أوقع 70قتيلا، و120 مصابا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".وفى وقت سابق من هذا اليوم، انفجرت قنبلة مخبأة على دراجة نارية قرب بانو (شمال غرب) لدى مرور موكب مرشح آخر إلى الانتخابات، فقتلت أربعة اشخاص وأصابت حوالى عشرين آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة.وقال مسئول فى الشرطة، إن الانتحارى هاجم موكبا انتخابيا لدعم سراج رايسانى المرشح لمجلس إقليم بلوخستان، مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 35 من بينهم المرشح نفسه.